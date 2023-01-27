Кравченко обвинили в употреблении спиртного на работе.

Кравченко обвинили в употреблении спиртного на работе.Недавно российская актриса и звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко угодила в скандал. Ее коллега Стас Садальский обвинил ее в алкоголизме. Якобы Кравченко во время навогодних прадников "загудела" и пропала, чтобы открыть ее дверь, пришлось вызывать спасателей. Устав от выпадов в свой адрес, Кравченко даже отказалась выходить на сцену, сорвав спектакль. В ответ Садальский публично оскорбил ее. Он заявил, что актрисе наплевать на своих поклонников.Впрочем, позже Кравченко призналась, что все ее руководители в театре были в курсе того, что она не будет участвовать в спектакле, но это осталось уже незамеченным.Кравченко прокомментировала столь серьезные обвинения. Для этого она появилась в эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на "России 1" и дала откровенное интервью, в том числе об отношениях с алкоголем. В ответ на обвинения Садальского актриса отметила, что ему самому нужна помощь. Также Кравченко припомнила, что журналист уже оскорблял подобным образом Татьяну Васильеву, так что такое его поведение не удивительно."Ладно бы я одна такая, он только меня так, что я алкоголичка и все такое... Хотя жрет-то он так, что будь здоров!" – заявила Кравченко.Акриса также сделала признание по поводу своего образа жизни, По ее словам, она никогда не выходила на сцену "даже под пивом". При этом в актерской среде, по словам звезды сериала "Сваты", нет абсолютно непьющих людей. "Выпивают все", – заключила она.