Во Владимире состоялась церемония награждения журналистов и руководителей СМИ. Призы получили победители ежегодного регионального конкурса «Ответственность. Позиция. Признание». Борьба

Во Владимире состоялась церемония награждения журналистов и руководителей СМИ. Призы получили победители ежегодного регионального конкурса «Ответственность. Позиция. Признание». Борьба была нешуточная, признаются члены комиссии. Мэтры журналистики оценивали не столько формальные признаки профессии. А прежде всего – творческий подход. Екатерина Гуцаленко, председатель конкурсной комиссии Нам рассказывают или показывают таких интересных, ярких, новых людей. Или показывают события