Встретились две давние подруги. Одна другой рассказывает:
- Ты знаешь, была я в Париже, участвовала там в показе мод, и меня взяли на работу в дом моды Кристиан Диор.
- Потрясающе!
- Поработала я там некоторое время и решила - дома лучше, все равно дома муж богатый, зачем мне работать - вот, вернулась.
- Потрясающе!
- Слушай, а почему ты все время говоришь - "Потрясающе, потрясающе..."?
- Ты знаешь, была я в Париже, училась в институте благородных девиц, так вот там нас учили вместо "не п**ди" говорить "потрясающе". :)
еще анекдот!