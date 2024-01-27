Задумываясь об отпуске, абсолютно все туристы хотят провести его комфортно, в приятном месте, по доступному для семьи бюджету. Чтобы действительно зарядиться эмоциями, качественно провести время и не говорить потом знакомым – после такой поездки нужно еще несколько дней отдыхать, важно планировать путешествие заранее. Так считает руководитель турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн.

Задумываясь об отпуске, абсолютно все туристы хотят провести его комфортно, в приятном месте, по доступному для семьи бюджету. Чтобы действительно зарядиться эмоциями, качественно провести время и не говорить потом знакомым – "после такой поездки нужно еще несколько дней отдыхать", важно планировать путешествие заранее. Так считает руководитель турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн.Конечно, для многих строить долгосрочные планы – вопрос непривычный, но, если правильно воспользоваться системой раннего бронирования, можно получить много преимуществ, возможностей и "плюшек". Каких?1. Экономия денежных средствЕще несколько лет назад, когда обилие туристических направлений позволяло, можно было "поймать" горящий тур и достойно отдохнуть по бюджетной цене. Сейчас же ситуация такова, что чем ближе сезон отпусков – тем дороже стоимость тура. Растут цены на отель, повышается топливный сбор и цена авиаперелета.Руководство отелей в любой точке мира каждый год составляют план продаж. Заключая контракт с партнерами, агрегаторами и площадками, которые этот отель будут продавать, они выставляют хорошую скидку. Иногда ее цифра при раннем бронировании достигает 60%. Постепенно отель заполняется – туроператоры, партнеры, принимающая компания и руководство отеля пересматривают стоимость и при хорошем спросе повышают цены. Так что существенно экономить могут только дальновидные туристы.Фото: Freepik.com2. Выбор хорошего отеля, вариативностьУ каждого путешественника есть свои предпочтения, видение комфортного и идеального отдыха. Но у большинства желания схожи: чистота, красота, комфорт, удобная локация, адекватный бюджет. А таких вариантов не так много и раскупаются они мгновенно. Кроме того, есть ряд так называемых "дефицитных" отелей – с прекрасной береговой зоной, анимацией, территорией и отличным питанием. К сезону они все в "стопе", и найти что-то похожее за адекватные деньги просто нереально. Для многих семей обязательным условием является номер из 2-3 комнат. Таких номеров в любой гостинице – считанные единицы. И подобрать хороший вариант размещения для всей большой семьи можно только заранее.3. Перелет, удобные рейсыЭто особенно важно, когда предстоят пересадки – не все летят из крупных городов, также в современных реалиях часто бывают стыковки в другой стране. Ранняя покупка авиабилетов дает возможность не выходить в транзитную зону, выбрать минимальный тариф, сделать свой перелет максимально комфортным. По мере заполнения самолета цена будет расти, и в сезон отпусков рассчитывать на выгодный тариф нет смысла.Фото: Freepik.com4. Долгосрочное планированиеКогда отдых планируется заранее, у путешественников есть время подготовиться, заранее "прикинуть" места для посещения, составить маршрут поездок, интересных мест и т.д. Во многих странах есть возможность выбрать услуги и развлечения, которые в ней особенно популярны. Например, в Дубае есть Музей будущего, билеты в который распродаются на 3 месяца вперед. Чтобы впечатления были яркими, а не скомканными, этот момент тоже важно учесть.Фото: Freepik.com5. Определенные гарантииВ интернете много мифов и "страшилок" про раннее бронирование – пишут про форс-мажор, санкции, банкротство туроператора и многое другое. Конечно, неожиданные ситуации могут случиться, но, чтобы минимизировать риски, нужно доверять только проверенным агентствам. Туристу помогут выгодно отдохнуть, подобрать отель по "запросу", выбрать страну и т. д. Рынок туризма изобилует количеством услуг, но выбирать нужно качество: найти тех, кто будет сопровождать и помогать, тех, кто разбирается в нюансах и тонкостях, кому можно доверить качественный и запоминающийся отдых.