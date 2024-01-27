Центральный рынок во Владимире будет реорганизован в ООО.
Это следует из прогноза горадминистрации...
Центральный рынок во Владимире будет реорганизован в ООО.
Это следует из прогноза горадминистрации социально-экономического развития Владимира на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
Кроме того, к 2025 году должны быть приватизированы:
- «Городская управляющая компания»,
- «Специализированный комбинат ритуальных услуг»,
- «Владимирские тепловые электрический сети».
Отметим, что они станут обществами с ограниченной ответственностью и останутся в собственности администрации.
Под управлением мэрии уже находится два реорганизованных акционерных общества: «Владимирпассажиртранс» и «Спецавтохозяйство».
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