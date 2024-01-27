Центральный рынок во Владимире будет реорганизован в ООО. Это следует из прогноза горадминистрации...

Центральный рынок во Владимире будет реорганизован в ООО.Это следует из прогноза горадминистрации социально-экономического развития Владимира на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.Кроме того, к 2025 году должны быть приватизированы:- «Городская управляющая компания»,- «Специализированный комбинат ритуальных услуг»,- «Владимирские тепловые электрический сети».Отметим, что они станут обществами с ограниченной ответственностью и останутся в собственности администрации.Под управлением мэрии уже находится два реорганизованных акционерных общества: «Владимирпассажиртранс» и «Спецавтохозяйство».Фото: Thomas Le on Unsplash