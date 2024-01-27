Крупный лось пробил ограждение трассы М-12 во Владимирской области. Информация о двух диких...

Крупный лось пробил ограждение трассы М-12 во Владимирской области.Информация о двух диких рогатых, которые гуляли по скоростной трассе Москва-Казань поступила в инспекцию государственного надзора в сфере охраны и использования объектов животного мира от работников дорожной службы.Лоси были замечены на участке дороги с 149 по 153 км в створе дорожного ограждения. В результате грамотных и профессиональных действий сотрудников Госохотинспекции удалось оттеснить животных за пределы дорожного ограждения, сообщила пресс-служба Инспекции государственного надзора в сфере охраны и использования объектов животного мира во Владимирской области.При этом взрослый самец выбежал, пробив часть установленного сетчатого ограждения, молодое же животное под контролем сотрудников покинуло территорию автодороги через специальный конструктивный проход.Инспекторы напоминают, что животные, находящиеся в условиях естественного обитания, могут неожиданно возникнуть на дороге и предотвратить столкновение способен лишь водитель.Фото: Ivars Krutainis on Unsplash и пресс-служба Инспекции государственного надзора в сфере охраны и использования объектов животного мира во Владимирской области.