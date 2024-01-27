Народные приметы на 27 января: Почему в этот день нельзя браться за новые дела и напиваться.
Что...
Народные приметы на 27 января: Почему в этот день нельзя браться за новые дела и напиваться.
Что нельзя делать
- Ходить немытым. Надо чаще мыть руки и умываться, чтобы защитить себя от злых сил.
- Нельзя встречать день в грязном жилище или в рванной одежде – это плохая примета, привлекающая нечисть и негативную энергию.
- Начинать что-то новое нельзя – по приметам любые дела принесут только потери.
- Нельзя шуметь, ссориться и плакать – это плохая примета, сулящая неудачу.
- Нельзя участвовать в массовых мероприятиях и напиваться – по приметам можно натворить много плохого.
- Нельзя оставлять детей без присмотра – злые силы могут завладеть душой ребенка.
- Поднимать что-то с земли и тем более приносить это в дом – плохая примета, сулящая беду.
Народные приметы
- По народным приметам в феврале ожидается такая же погода, какая будет в этот день.
- Лето предстоит жаркое, если будет мороз.
- Ожидаются морозы, если расшумелись вороны.
- Переменчивая погода – это примета, что зима будет с оттепелями.
- Будет пасмурная и снежная погода, если ветер в одну сторону дует, а облака плывут в другую.
Фото: Theo Crazzolara on Unsplash