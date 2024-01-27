Народные приметы на 27 января: Почему в этот день нельзя браться за новые дела и напиваться. Что...

Народные приметы на 27 января: Почему в этот день нельзя браться за новые дела и напиваться.Что нельзя делать- Ходить немытым. Надо чаще мыть руки и умываться, чтобы защитить себя от злых сил.- Нельзя встречать день в грязном жилище или в рванной одежде – это плохая примета, привлекающая нечисть и негативную энергию.- Начинать что-то новое нельзя – по приметам любые дела принесут только потери.- Нельзя шуметь, ссориться и плакать – это плохая примета, сулящая неудачу.- Нельзя участвовать в массовых мероприятиях и напиваться – по приметам можно натворить много плохого.- Нельзя оставлять детей без присмотра – злые силы могут завладеть душой ребенка.- Поднимать что-то с земли и тем более приносить это в дом – плохая примета, сулящая беду.Народные приметы- По народным приметам в феврале ожидается такая же погода, какая будет в этот день.- Лето предстоит жаркое, если будет мороз.- Ожидаются морозы, если расшумелись вороны.- Переменчивая погода – это примета, что зима будет с оттепелями.- Будет пасмурная и снежная погода, если ветер в одну сторону дует, а облака плывут в другую.Фото: Theo Crazzolara on Unsplash