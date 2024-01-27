Почти 9 миллионов рублей незаконно начисленных коммунальных платежей вернули жителям Владимирской...

Почти 9 миллионов рублей незаконно начисленных коммунальных платежей вернули жителям Владимирской области.По итогам 2023 года по предписаниям и предостережениям жителям возвращены незаконно начисленные средства за ЖКУ в общей сумме более 8 815,3 тыс. рублей.- по жилищным услугам - 266,6 тыс.руб.- по коммунальным услугам - 8 548,7 тыс.руб.Напомним. что главный жилищный инспектор Елена Андреева рассказала, вырастут ли суммы в январских квитанциях за тепло на 20 процентов.Также жителей Владимирской области предупредили о сроке повышения тарифов ЖКХ.Фото: https://www.pxfuel.com/