Продукция из Владимирской области представлена на первом фестивале-ярмарке в Китае.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 27 января в китайской провинции Ляонин открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром при поддержке Правительства России и Правительства провинции Ляонин. Это событие является частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина.Фестиваль-ярмарка приурочен к китайскому Новому году и стал началом перекрёстного Года культуры России и Китая. К его посетителям было представлено около 1,5 тысячи товаров от российских производителей, включая сладости, напитки, молочные изделия, морепродукты и другие товары. Более 130 производителей из разных регионов России представили свои продукты, в том числе компания «Аби» из Владимирской области.В течение недели фестиваль-ярмарка предлагает жителям городов Шэньян и Далянь различные мероприятия, включая дегустационные и кулинарные шоу, мастер-классы по традиционным российским промыслам. Кроме того, зрители смогут насладиться гала-концертом артистов балета Мариинского театра, театра балета им. Леонида Якобсона и Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой.