Районные больницы Владимирской области получили новое хирургическое оборудование. Для развития...

Районные больницы Владимирской области получили новое хирургическое оборудование.Для развития хирургической помощи в районах в Кольчугинскую и Гусь-Хрустальную ЦРБ приобрели лапароскопические стойки, сообщает Минздрав ВО.В 2023 году Минздравом Владимирской области выделено свыше 15 млн. рублей на приобретение лапароскопических стоек в две районные больницы. Они необходимы для выполнения малотравматичных лапароскопических и торакоскопических операций. Одна стойка уже поставлена в Кольчугинскую ЦРБ, вторая в феврале поступит в Гусь-Хрустальную ЦРБ.Хирурги Кольчугинской ЦРБ первыми получили новое оборудование. Они выполняют значительные объемы лапароскопических холецистэктомий (удаление желчного пузыря) в области и имеют колоссальный опыт в проведении такого рода оперативных вмешательств.Теперь в Кольчугинской ЦРБ проводят:- лапароскопическую холецистэктомию;- пластику паховых грыж;- диагностические малотравматичные обследования при подозрении на острые хирургические заболевания брюшной полости.- В нашей больнице оперируют два опытных хирурга, рассказала главврач Кольчугинской ЦРБ Оксана Терентьева. - При подборе комплектности стойки учитывалось их мнение. На новой лапароскопической стойке мы планируем выполнять более 300 операций в год".- Новую лапароскопическая стойку отличает наличие не одного монитора, как было у старой консоли, а двух, - отметил заведующий хирургическим отделением Кольчугинской ЦРБ Александр Пигин. - Улучшилось качество изображения. Мы проводим холецистэктомию – хирургическую операцию по удалению желчного пузыря. Лапароскопическая стойка используется также для операций у пациенток с гинекологическими заболеваниями. При этом, для лапароскопии - минимального инвазивного вмешательства - пациенты приезжают к нам не только из Кольчугинского района, но и из Александрова, Киржача и Юрьев-Польского.Фото: Минздрав ВО.