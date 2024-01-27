Двойник короля эстрады рассказал о том, какую роль сыграл в карьере Филиппа Киркорова.

Двойник короля эстрады рассказал о том, какую роль сыграл в карьере Филиппа Киркорова.Последствия нашумевшей "голой" вечеринки Насти Ивлеевой до сих пор отражаются на некоторых артистах. Филипп Киркоров был отменен на всех новогодних телеэфирах. Ему пришлось извиняться перед поклонниками за участие в тусовке, но многие до сих пор осуждают артиста.Официальный двойник Филиппа Киркорова Алексей Егожинский с пониманием относится к этой ситуации. Он считает, что народный артист не потерял актуальности и популярности после участия в вечеринке,Алексей также признался, что лично знаком с королем эстрады и является его дублером. Егожинского часто зовут перед съемками рекламы с участием Киркорова, чтобы выбрать удачные ракурсы и локации."В кино я снимался вместо него. В фильме "Последний богатырь" есть сцена, где Киркоров в кадре с Буруновым. В какой-то момент была нужна только его спина. Взяли мою спину", – раскрыл двойник Филиппа Бедросовича правду.Он уверен, что скандал с “голой” вечеринкой стал дополнительным пиар-поводом для артиста, и от этого его востребованность и популярность в разы возросла. По мнению Егожинского, Филипп Киркоров не переживает, так как не сделал ничего криминального. Алексей гордится, что представляет на сцене именно этого артиста, так как считает его настоящим трудоголиком.