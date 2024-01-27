Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства Владимирской области.

Со Всероссийских соревнований по каратэ владимирцы привезли 16 медалей. Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства Владимирской области.Наши каратисты сражались на турнире «Курская дуга», прошедшем в одноимённом городе. Участие приняло более 1 100 спортсменов из 25 субъектов России.Так, тренерами наших земляков являются Олег Ощепков и Сергей Амелин. На малую Родину ребята привезли шесть золотых медалей и по пять серебряных и бронзовых.