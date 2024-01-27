Стали известны детали и место проведения Лыжни России во Владимире. На этот раз самая массовая...

Стали известны детали и место проведения "Лыжни России" во Владимире.На этот раз самая массовая лыжная гонка пройдет 10 февраля.Рассчитывают, что во Владимире в парке "Дружба" лыжня соберет порядка 1700 лыжников.Участие в забеге абсолютно бесплатное.Для участия в "Лыжне России" необходимо зарегистрироваться на Госуслугах.Напомним, что год назад 10 тысяч жителей Владимирской области приняли участие в гонке "Лыжня России".Фото: ГТРК Владимир