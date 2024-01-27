Телефонные мошенники во Владимирской области выманивают у безработных номера и коды их банковских...

Телефонные мошенники во Владимирской области выманивают у безработных номера и коды их банковских карт.Обычно ни представляются сотрудниками портала «Работа России» или Центра занятости. Но могут и предложить удалённую работу, выплату пособия по безработице или платные услуги по трудоустройству. И пытаются получить данные карт под предлогом проверки их наличия, перевода оплаты, предупреждает пресс-служба Правительства ВО.Чтобы не стать жертвой, нужно твердо знать:- письма от портала «Работа России» (https://trudvsem.ru) отправляются с домена @trudvsem.ru- для отправки электронных писем портал «Работа России» никогда не использует бесплатные почтовые ящики – такие, как gmail, yahoo, yandex, bk и др.- письма портала «Работа России» никогда не содержат ссылки на сторонние сайты- портал «Работа России» не требует дополнительных персональных данных, кроме данных, которые нужно указать в формах заявлений и резюме- все достоверные уведомления от портала «Работа России» есть в личном кабинете в разделе «Уведомления и события»ВАЖНО: При любом подозрительном звонке обращайтесь в филиалы Центра занятости населения Владимирской области:Фото: https://unsplash.com/