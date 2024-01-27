На слепых прослушиваниях нового сезона шоу Голос кипят нешуточные страсти. После выступления одного из участников Полина Гагарина не смогла сдержать эмоции.

На слепых прослушиваниях нового сезона шоу "Голос" кипят нешуточные страсти. После выступления одного из участников Полина Гагарина не смогла сдержать эмоции.В эфире Первого канала недавно начался новый сезон шоу "Голос". В этот раз в креслах наставников Zivert, Антон Беляев, Полина Гагарина и Владимир Пресняков. Слепые прослушивания, как всегда, проходят очень эмоционально и ярко.После выступления 26-летнего Богдана Шувалова звездные эксперты были в полном восторге. Конкурсант покорил всех невероятными возможностями своего голоса. Все четверо наставников развернули свои кресла, но, как оказалось, не все смогли побороться за участие исполнителя в своей команде.Полина Гагарина. Фото: кадр Первый каналПолина Гагарина подложила свинью Zivert. Как оказалось, исполнительница хита "Спектакль окончен" заблокировала для своей коллеги возможность выбрать участника, нажав на специальную кнопку во время выступления вокалиста. Поэтому несмотря на то, что Zivert повернулась к Богдану Шувалову, он не мог пойти в ее команду. Остальные наставники отчаянно боролись за такого уникального исполнителя и всеми силами уговаривали его пойти в свою команду.Богдан Шувалов. Фото: кадр Первый каналПолина Гагарина победила – Богдан выбрал ее команду. Он посчитал, что именно эта артистка сможет раскрыть его талант в полной мере. После этого Гагарина устроила настоящую истерику: она запрыгнула на свое кресло и начала танцевать и эмоционально кричать от радости.