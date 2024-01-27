Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек. Трагедия произошла в Киржаче. Вечером 25 сентября спасатели нашли в квартире тела мужчины 1963 года рождения и его ..

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек. Трагедия произошла в Киржаче. Вечером 25 сентября спасатели нашли в квартире тела мужчины 1963 года рождения и его сожительницы, которая была двумя годами моложе. В экстренные службы обратилась родственница погибших – длительное время она не могла до них дозвониться. По словам помощника руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгении Гориной, смерть была не насильственной.Кроме того, в квартире находился 35-летний сын погибшего хозяина жилья и его 30-летняя знакомая. Обоих госпитализировали. Сейчас их жизни ничто не угрожает.Как рассказали источники «АиФ», скорее всего, трагедия произошла из-за отравлении угарным газом.В настоящее время правоохранители опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельств случившегося.