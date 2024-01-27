Гонка «Лыжня России» пройдет в Нижнем Новгороде 10 февраля.

«Лыжня России», будет проводиться на специально оборудованной поляне, расположенной возле жилого комплекса «Окский берег». В мероприятия планируется проведение нескольких забегов: корпоративный забег ГТО, семейный забег, забег для предприятий и забег для детей. Кроме того, запланированы массовые старты на дистанции пять и десять километров.Мероприятие начнется в 09:00, в это время состоится торжественное открытие фестиваля, а также начнется регистрация участников. Далее приведен полный график всех забегов, включая точные временные рамки. Гонки на дистанцию десять километров открыты для всех желающих старше 18 лет, а на пять километров - для всех рожденных в 2006 году и позже.Также будет предложена дистанция в 500 метров, где смогут участвовать семьи с детьми до 10 лет. В команде должно быть не менее трех человек. Дети, родившиеся в период с 2013 по 2015 год, смогут принять участие в детском забеге. Для корпоративного забега ГТО доступны дистанции в два, три и пять километров, в зависимости от возраста и пола участников.Регистрация на участие в «Лыжне России» будет открыта до 13:00 8 февраля. Заявки могут быть поданы через портал «Госуслуги». Информация о регистрации будет отправлена в течение пяти дней.