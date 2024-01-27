Владимирские студенты будут получать повышенные президентские и правительственные стипендии. До 30...

Владимирские студенты будут получать повышенные президентские и правительственные стипендии.До 30 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно.Более 2,3 млрд рублей дополнительно планируется ежегодно выделять на повышение стипендий президента и правительства РФ, сообщил https://tass.ru вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Он отметил, что в президент РФ Владимир Путин объявил о повышении президентских и правительственных стипендий. Теперь они составят 30 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно."Государство инвестирует в свое будущее, считаю это залогом поступательного развития российской экономики. Дополнительно на указанные цели из федерального бюджета будет выделено более 2,3 млрд рублей ежегодно", - сказал он.Фото: Brooke Cagle on Unsplash