Продюсер Павел Рудченко предположил, у кого вслед за Максимом Галкиным* могут возникнуть проблемы с въездом в другие страны.

Продюсер Павел Рудченко предположил, у кого вслед за Максимом Галкиным* могут возникнуть проблемы с въездом в другие страны.Недавно сразу несколько выступлений российских артистов сорвалось в странах Азии. Так, юморист Максим Галкин* не смог въехать в Индонезию, концерт стендап-комика Руслана Белого* отменили в Таиланде, а участников “Би-2” вообще задержали из-за отсутствия разрешения на работу в той же стране.На этом фоне появилось много обсуждений о том, чьи концерты могут отменить в ближайшем будущем и кто из уехавших российских знаменитостей может лишиться заработка за границей.Продюсер Павел Рудченко считает, что это только начало “отмены” российских артистов за рубежом. Он предполагает, что такая же история может приключиться с Андреем Макаревичем*, Оксимироном* и Иваном Алексеевым, который выступает под псевдонимом Noize MC*. Как считает продюсер, эти российские исполнители не будут интересны публике за границей. По его мнению, всем им придется начинать жизнь с чистого листа, так как их ждет та же участь, что и Максима Галкина*.Павел Рудченко убежден, что этих знаменитостей тоже в скором времени могут не пустить в Индонезию. Максим Галкин* не станет последним, кому отказали во въезде на Бали.* Максим Галкин, Руслан Белый, Андрей Макаревич, Мирон Федоров, Иван Алексеев внесены Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.