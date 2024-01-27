Об этом рассказали в пресс-службе Правительство региона.

За 2023-2023 года во Владимирской области капитально отремонтировали 36 медучреждений. Об этом рассказали в пресс-службе Правительство 33-го региона.Так, капремонту подверглись 20 ФАПов, семь амбулаторий, четыре поликлиники, три больничных отделения и два больничных корпуса. Больше всего медицинских учреждений было отремонтировано в Гусь-Хрустальном, Вязниковском, Юрьев-Польском и Кольсугинском районах.Все обновления прошли в рамках национального проекта «Здравоохранение». Общая сумма работ составила более 702 миллионов рублей.