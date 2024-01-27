Во Владимирской области отреставрирован старинный особняк 19 века. В Муроме прошла приемка...

Во Владимирской области отреставрирован старинный особняк 19 века.В Муроме прошла приемка ремонтных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой» XIX века, сообщает Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области.Лицензированной организацией на основании разрешения, выданного Инспекцией, проведены ремонтные работы по ремонту крыши, слуховых окон.Декор выполнен из штукатурки, расположен только на главном фасаде: на первом этаже – плоские пилястры, руст, оконные проемы с штукатурными рамочными наличниками, увенчанные многопрофилированными сандриками, отметили специалисты.А на втором этаже – филенчатые пилястры, штукатурные рамочные наличники с замковым камнем и профилированными подоконными полочками; венчает постройку многопрофилированный карниз.Фото: Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области.Смотрите также:Во Владимирской области отреставрирован старинный особняк 19 векаВо Владимире, наконец-то, началась реставрация старинного дома купца ВасильеваВо Владимирской области началась реставрация памятника федерального значения