Во Владимирской области задержан местный житель с крупной партией запрещенных веществ. Сотрудники...

Во Владимирской области задержан местный житель с крупной партией запрещенных веществ.Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали 34-летнего местного жителя, производившего дома мефедрон.Правоохранители обнаружили у мужчины спецоборудование, химические реактивы, ёмкость с раствором, который содержал синтетический наркотик, а также 385 граммов готового мефедрона в контейнере. Позднее полицейские нашли два тайника, где лежали еще почти 4 килограмма синтетики. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Он заключен под стражу. Расследование продолжается.