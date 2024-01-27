Хранителем погоды во Владимирской области останется заполняющий циклон.
В воскресенье, 28 января,...
Хранителем погоды во Владимирской области останется заполняющий циклон.
В воскресенье, 28 января, регион 33 будет ощущать влияние северной периферии заполняющегося циклона. Теряя силы, он сохранит у нас облачную погоду с небольшим снегом.
На дорогах и тротуарах гололедица.
Температура воздуха -1…-6°.
Ветер северо-восточный 1-6 м/с.
Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм ртутного столба, что ниже нормы.
Фото: Andrey Bond on Unsplash