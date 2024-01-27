За год жители Владимирской области более 20 миллионов раз посетили культурные мероприятия. Об этом...

За год жители Владимирской области более 20 миллионов раз посетили культурные мероприятия.Об этом сообщило Министерство культуры ВО.Наиболее массовыми событийными мероприятиями стали:- книжный фестиваль «Китоврас» (свыше 23 тыс. посетителей)- фестиваль «Музыкальная экспедиция» (около 13,5 тыс. человек)- Всероссийский фестиваль уличных театров (11,4 тыс. зрителей)- Международный фестиваль «Золотое кольцо» (более 10 тыс. посетителей)- около 17 тысяч зрителей посетили новогодние мероприятия в ОДКиИ- почти 12 тысяч человек увидели гастрольные выступления ансамбля «Русь».Фото: Austin Neill on Unsplash