Жителей Владимирской области предупредили, чем могут быть заражены купленные с рук скот и...

Жителей Владимирской области предупредили, чем могут быть заражены купленные "с рук" скот и птица.Государственная ветеринарная служба Владимирской области настоятельно просит жителей не приобретать животных и птицу у неизвестных продавцов без соответствующих ветеринарных документов. В особенности по объявлениям в сети Интернет.Реализуемое поголовье может быть завезено из регионов с неблагополучной эпизоотической обстановкой (грипп птиц, африканская чума свиней, бруцеллез), тем самым стать источником заболеваний, опасных как для животных, так и для их владельцев, сообщает Инспекция государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области.Перемещение животных и птицы из других регионов, даже из соседнего района, должно производиться только при согласовании с государственной ветеринарной службой и оформления электронного ветеринарного свидетельства, подчеркивают специалисты.Для проверки легальности предлагаемого к продаже поголовья обратитесь в районную ветеринарную станцию:- Александровская районная СББЖ 8 (49244) 2-36-15- Вязниковская районная СББЖ 8 (49233) 3-22-73- Гороховецкая районная СББЖ 8 (49238) 2-11-86- Гусь-Хрустальная районная СББЖ 8 (49241) 2-25-66- Камешковская районная СББЖ 8 (49248) 2-23-85- Киржачская районная СББЖ 8 (49237) 2-31-67- Ковровская районная СББЖ 8 (49232) 2-14-20- Кольчугинская районная СББЖ 8 (49245) 2-29-50- Меленковская районная СББЖ 8 (49247) 2-13-20- Муромская окружная СББЖ 8 (49234) 3-13-28- Петушинская районная СББЖ 8 (49243) 2-12-89- Селивановская районная СББЖ 8 (49236) 2-17-76- Собинская районная СББЖ» 8 (49242) 2-26-40- Судогодская районная СББЖ 8 (49235) 2-12-36- Суздальская районная СББЖ 8 (49231) 2-03-12- Юрьев-Польская районная СББЖ 8 (49246) 2-24-02Фото: Annie Spratt on Unsplash