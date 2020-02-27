27.02.2020

2020-02-27 09:40:03

Арбитражный суд признал СК «Сервисрезерв» банкротом

Арбитражный суд Владимирской области удовлетворил заявление временной администрации о признании банкротом страховой компании "Сервисрезерв".

Напомним, Банк России отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв". Об этом сообщалось в приказе Центробанка от 26 августа 2019 года. Лицензии были отозваны в связи с нарушением страхового законодательства.

В частности, компания нарушила порядок инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20% от величины страховых резервов.

Страховая компания "Сервисрезерв" была зарегистрирована 16 января 1992 года. Свою деятельность страховщик ведет во Владимирской, Нижегородской, Рязанской и Ярославской областях, сообщает ТАСС.