Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян дал певице Валерии дельный совет. Он предложил звезде взять в свою команду известную журналистку и медиаменеджера Маргариту Симоньян.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян далпевице Валерии дельный совет. Он предложил звезде взять в свою командуизвестную журналистку и медиаменеджера Маргариту Симоньян.Эксперт прокомментировал желание исполнительницы смужем создать политическую партию. По его словам, идея женских партий в нашейстране не нова. "Но здесь, как я понимаю, речь идет о женщинах, которыедобились в стране весомых успехов в своей деятельности", – отметил собеседник "Дни.ру".Вадим Манукян посоветовал , как главеэтого зарождающегося движения и ее мужу-продюсеру Иосифу Пригожину, какмодератору дискуссии, пригласить в ряды будущей партии Маргариту Симоньян. "Причемс прицелом на первую тройку списка", – подчеркнул эксперт.Он заявил, что именно эта журналистка сегодняолицетворяет в России идею женского успеха. "Именно она начинала репортером вгорячей точке, а сегодня руководит крупным федеральным информационным холдингом",– заявил эксперт.4 Дек 2018 в 1:00 PSTТакже Манукян сказал, что Симоньян удалось сохранитьобъективность и не подхватить звездную болезнь. Кроме того, по словам эксперта,она сумела усилить свое новостное агентство кадрами, которые в прошлом были звездамидругих информационных групп, проецирующих на страну повестку, далекую от федеральной.Напомним, певица Валерия зарегистрировать свою политическуюпартию, которая будет заниматься защитой прав женщин в России. Объединениеполучит название "Сильные женщины". Идею вокалистки раскритиковалаправозащитница Катя Гордон. Она резко высказалась о способностях исполнительницы,а также сообщила, что та не поддержала ее в сложной ситуации.