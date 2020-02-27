Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян дал
певице Валерии дельный совет. Он предложил звезде взять в свою команду
известную журналистку и медиаменеджера Маргариту Симоньян.
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян дал
певице Валерии дельный совет. Он предложил звезде взять в свою команду
известную журналистку и медиаменеджера Маргариту Симоньян.
Эксперт прокомментировал желание исполнительницы с
мужем создать политическую партию. По его словам, идея женских партий в нашей
стране не нова. "Но здесь, как я понимаю, речь идет о женщинах, которые
добились в стране весомых успехов в своей деятельности", – отметил собеседник "Дни.ру".
Вадим Манукян посоветовал , как главе
этого зарождающегося движения и ее мужу-продюсеру Иосифу Пригожину, как
модератору дискуссии, пригласить в ряды будущей партии Маргариту Симоньян. "Причем
с прицелом на первую тройку списка", – подчеркнул эксперт.
Он заявил, что именно эта журналистка сегодня
олицетворяет в России идею женского успеха. "Именно она начинала репортером в
горячей точке, а сегодня руководит крупным федеральным информационным холдингом",
– заявил эксперт.
4 Дек 2018 в 1:00 PST
Также Манукян сказал, что Симоньян удалось сохранить
объективность и не подхватить звездную болезнь. Кроме того, по словам эксперта,
она сумела усилить свое новостное агентство кадрами, которые в прошлом были звездами
других информационных групп, проецирующих на страну повестку, далекую от федеральной.
Напомним, певица Валерия зарегистрировать свою политическую
партию, которая будет заниматься защитой прав женщин в России. Объединение
получит название "Сильные женщины". Идею вокалистки раскритиковала
правозащитница Катя Гордон. Она резко высказалась о способностях исполнительницы,
а также сообщила, что та не поддержала ее в сложной ситуации.