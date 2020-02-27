Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17. Всего зафиксировано уже 650 случаев заражения, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме ..
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17. Всего зафиксировано уже 650 случаев заражения, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар оказалась в числе зараженных коронавирусом граждан. Чиновница госпитализирована и находится под наблюдением врачей.