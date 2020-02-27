Известный визажист Елена Крыгина создала целый гид по созданию идеального макияжа. Получить эту замечательную книгу вы можете совершенно бесплатно благодаря Дни.ру и сервису Litres.

Известный визажист Елена Крыгина создала целый гид по созданию идеального макияжа. Получить эту замечательную книгу вы можете совершенно бесплатно благодаря "Дни.ру" и сервису Litres.Елена Крыгина – топ-визажист и beauty-эксперт, создатель одного из самых популярных видеоблогов о красоте на YouTube. Тысячи девушек пользуются ее совету по уходу за собой.Работа над книгой заняла у Елены более трех лет. Съемки проходили в студии визажиста и моделями были обычные девушки.Эта книга настоящая находка для тех, кто давно мечтал научиться правильно краситься, подбирать правильные средства по уходу за собой и просто для тех, кто всегда хочет выглядеть на все сто процентов.Чтобы получить книгу, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на Instagram @ и @Отметьте в комментариях разных друзейПубликация от (@dniru) 27 Фев 2020 в 4:25 PSTБольше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на Петра Налича.