27.02.2020

2020-02-27 07:35:03

Госдума представила окончательные правки к законопроекту о материнском капитале

Материнский капитал увеличен и срок действия программы - продлен. Окончательные правки к законопроекту о материнском капитале представила Государственная дума.

Напомним, о повышении уровня материнского капитала заявил Президент в Послании к Федеральному собранию. Размер маткапитала на второго ребенка составит 616 тысяч рублей. С 2020-ого года будут выдавать капитал и на первенца. Размер выплат составит 466 тысяч рублей. Кроме того, Госдума продлила действия программы на пять лет, до 31 декабря 2026 года. Пакетом документов теперь занимается Пенсионный фонд - ранее это делали сами семьи. А сертификат теперь можно получить быстрее в три раза - в течение пяти рабочих дней - вместо пятнадцати.