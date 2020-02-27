Специалисты Левада-центра провели социологическое исследование, в рамках которого замерили уровень одобрения институтов власти со стороны россиян. Результаты опроса общественного мнения показали устойчивый рост рейтинга нижней палаты.

Специалисты "Левада-центра" провели социологическое исследование, в рамках которого замерили уровень одобрения институтов власти со стороны россиян. Результаты опроса общественного мнения показали устойчивый рост рейтинга нижней палаты.Согласно данным "Левада-центра", показатель одобрения деятельности Госдумы за год вырос значительно – с 36% в феврале 2019 года до 44% в феврале 2020-го. О динамике изменений соответствующего показателя говорит также тот факт, что всего месяц назад уровень поддержки нижней палаты парламента находился на отметке в 41%."Это принципиально важная цифра", – на своей странице в "Фейсбук" оценил результаты исследования общественного мнения политолог Дмитрий Фетисов. Он напомнил, что после старта пенсионной реформы показатель опускался до 33%, что означает не просто возвращение, но и рост одобрения Госдумы как института власти.Одновременно с ростом рейтинга снижается число тех, кто не одобряет деятельность нижней палаты, отметил Фетисов. "Такие тенденции позволяют в очередной раз сказать, что нынешний созыв ГД кардинально меняет имидж этого института власти", – заключил политолог. Рост уровня поддержки и одобрения Госдумы со стороны россиян, таким образом, является прямым следствием работы текущего созыва нижней палаты парламента.Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Алексей Мухин. "Госдума работает как нормальный, хорошо отлаженный законодательный механизм", – цитирует "Парламентская газета" политолога. Он напомнил, как депутаты разобрали все "законодательные завалы", которые остались еще с предыдущих созывов, и активно включились в текущий политический процесс.Качественный сдвиг в восприятии россиянами деятельности нижней палаты парламента, по его словам, произошел еще и по тому, что сама Госдума чутко реагирует на актуальные социальные вызовы. Это особенно важно в контексте исполнения национальных проектов.По результатам исследований, число людей, которые считают, что дела в России идут в правильном направлении, достигло 53%. В сравнении с показателем января 2020 года, показатель подрос на 1%. Если сравнивать с данными февраля 2019 года, то рост окажется еще более впечатляющим – тогда так смогли ответить лишь 45%.Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина традиционно остался на высоте. Положительно оценили работу российского лидера 69% респондентов. Правительство поддержали 50%.