Мобильные ракетные комплексы Ярс прибыли в подмосковное Алабино.

Мобильные ракетные комплексы "Ярс" прибыли в подмосковное Алабино.Колонна техники примет участие в подготовке к параду в честь 75-летия Победы на Красной площади.Машины выехали из Ивановской области и преодолели более четырехсот километров. Часть пути пролегала по МКАДу. Этот отрезок для водителей ракетных комплексов считается сложным, поэтому "Ярсы" специально ехали ночью, когда автомобилей на дорогах меньше, сообщает "Россия 24".Всего в Параде на Красной площади примут участие около 15 тысяч человек и почти 400 единиц военной техники, включая авиацию.