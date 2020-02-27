Мужчина похитил и продал чужое технически неисправное транспортное средство.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего ковровчанина. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре прошлого года мужчина обратил внимание на автомобиль «ВАЗ 21099», который длительное время находился на улице в технически неисправном состоянии. 23 сентября фигурант попросил своего знакомого отбуксировать автомашину на разборку. При этом он ввел приятеля в заблуждение относительно правомерности своих действий, сообщив последнему, что автомобиль принадлежит ему. Мужчины на тросе отбуксировали автомобиль на разборку. Обвиняемый продал указанный автомобиль за 6 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужны.В ходе оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемого и местонахождение похищенного имущества. В ходе следствия автомобиль изъят и возвращен владельцу. Ущерб потерпевшей возмещен в полном объеме.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.