Компания Mail.ru Group опубликовала отчетность за 2019 год, где, в числе прочего, сообщила о планах превратить социальную сеть ВКонтакте в суперприложение.

Компания Mail.ru Group опубликовала отчетность за 2019 год, где, в числе прочего, сообщила о планах превратить социальную сеть "ВКонтакте" в суперприложение.Супераппы популярны, прежде всего, в Китае. К примеру, аудитория приложений WeChat и AliPay более миллиарда человек. От обычных приложений супераппы отличаются возможностями — в рамках экосистемы одного софта объединяются множество сервисов.Например, в таком приложении обычно есть соцсеть, мессенджер для общения, игры, знакомства, торговые площадки, сервисы для перевода денег и обмена валюты, заказа еды или такси, бронирования отелей и билетов.Таким образом, пользователю супераппа не нужно переключаться между разными приложениями — все нужные сервисы и функции находятся под рукой в одном софте. Более того, суперапп имеет максимально широкий доступ к персональным данным клиента и в идеале подстраивается под конкретного человека.В Mail.ru Group считают, что "ВКонтакте" станет одним из главных драйверов роста холдинга в ближайшее время. Выручка соцсети за прошедший год увеличилась более чем на 20%. В компании заявили, что соцсеть станет центром объединенной экосистемы Mail.ru Group, куда при помощи VK SuperAppKit будут интегрирована программа лояльности, голосовой помощник "Маруся", платежный сервис VK Pay, платформа для приложений VK Mini Apps, которая впоследствии станет платформой для сторонних разработчиков приложений.В компании надеются, что "ВКонтакте" станет главным российским суперприложением и повысит вовлеченность аудитории старше 30 лет. На данный момент самой активной аудиторией соцсети остаются пользователи в возрасте 12-24 лет.Также Mail.ru Group планирует увеличить время, которое люди тратят в сервисах компании. В 2019 году среднее проведённое пользователями "ВКонтакте" время выросло на 12,5%, то есть до 36 минут в день, а на мобильных устройствах — на целых 16%.По итогам 2019 финансового года совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 87 070 млн руб. Совокупная чистая прибыль компании выросла на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15 649 млн руб. Совокупный сегментный показатель EBITDA компании вырос на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29 752 млн руб.По итогам четвертого квартала совокупная сегментная выручка компании выросла на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 25 620 млн руб. Совокупная чистая прибыль компании снизилась на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 671 млн руб.