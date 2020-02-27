Получателей выплат просят перейти на национальную платёжную систему

ПФР перестанет перечислять пенсии на карты Visa и Mastercard.- Соседка сказала, что для получения пенсии нужно как можно скорее и обязательно получить карту «Мир», если раньше её перечисляли на другую пластиковую карточку. Если этого не сделать, выплаты перечислять перестанут. Я получаю пенсию на почте. Меня это тоже коснётся? - спросила позвонившая в редакцию наша читательница Валентина Сухарева из Суздаля.Владимирское отделение Пенсионного фонда предупреждает пенсионеров о том, что нужно обязательно перейти с привычных многим банковских карт платёжных систем карты Visa и Mastercard на карты «Мир». Сделать это нужно до 1 июля. Тем, кто по разным причинам не успеет или забудет сменить карту, по окончании первого полугодия этого года могут оказаться без выплат. Это коснётся только тех, кто получает деньги на пластиковую карту или по переводу на личный счёт в банке.Успеть до июляТем, кто оформлял пенсию после 1 июля 2017 года и решил получать деньги на пластиковую карту, выдавали «пластик» национальной платёжной системы «Мир». Причём вне зависимости от того, в каком кредитном учреждении открывали счёт. Также «мирную» карту выдавали тем, кто получал пенсии на пластиковую карту раньше, но у карточки истёк срок действия. Но остались и те, кто получает пенсию на привычные Visa и Mastercard.Заменят бесплатноОбластной ПФР сообщает, что Федеральным законом о «Национальной платёжной системе» переходный период для смены карты установлен до 1 июля этого года. Переход при этом бесплатный. С этой даты все социальные выплаты от Пенсионного фонда будут перечислять только на карты платёжной системы «Мир». Если до 1 июля «пластик» не заменят, то пенсию банк будет возвращать обратно в ПФР. Деньги, конечно, никуда не пропадут и не исчезнут, они будут возвращены получателю, как только он оформит карту «Мир». Однако до тех пор, пока не произойдёт замены карты, выплату пенсий приостановят.Управление ПФР по Владимирской области поясняет, что уже сейчас по своему желанию пенсионер может получить карту «Мир» и перевести на неё выплату пенсии, не дожидаясь окончания срока действия прежней карты. При этом не обязательно лично извещать ПФР об изменении реквизитов карты: сведения об этом в управление ПФР поступят из кредитного учреждения.Руководитель группы по взаимодействию со СМИ Отделения ПФР по Владимирской области Олег Лобачёв:-Переход на карты «Мир» осуществляется постепенно и на выплатах пенсионерам никак не отразится. При этом, как и раньше, способ доставки пенсии определяет только сам пенсионер. Он вправе выбрать организацию, которая занимается доставкой пенсии, а также то, как он будет её получать: на дому, в кассе доставочной организации или на счёт в кредитной организации. Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта «Мир». Если же он попросил перечислять пенсию на счёт, к которому выпущена карта другой платёжной системы, то Пенсионный фонд перечислит его деньги банку, а тот уведомит получателя о необходимости открыть карту «Мир».