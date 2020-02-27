27.02.2020

2020-02-27 21:35:03

Народный мемориал фронтовикам появился в деревне Андрейцево Владимирской области

«Я горжусь!». Так о каждом своём односельчанине могут сказать жители деревни Андрейцево Камешковского района. Там появился мемориал, посвященный землякам-участникам Великой Отечественной войны.

Михаил Назаров коренным жителем себя не считает. Но в Андрейцеве, где живёт больше 40 лет, знает каждую семью. Его соседом был Иван Захарович Лапшов. Из этого дома уходил на фронт, сюда же вернулся, тяжелораненый. С орденом Красной звезды на груди.

Михаил Назарова, житель д.Андрейцево: «Такой отзывчивый. Несмотря на то, что войну человек перенес. Был на одной ноге. Но, видимо, фронтовая закалка, жизненная сила, позволяла ему до конца жизни быть общительным, жизнерадостным человеком».

Иван Захарович - один из немногих, кто вернулся живым, рассказывает Валентина Маслова, специалист военно-учётного стола. Она знает имена всех шестидесяти героев-фронтовиков из Андрейцево.

Валентина Маслова, специалист военно-учетного стола: «Все семьи были многодетные. И уходили на фронт целыми семьями. И отец, и сыновья, и братья, и зятья. И семьи, где из семьи вернулись только два-три человека из пяти-шести призываемых. Вот это шокирующие факты».

У супруги Вячеслава Гусева с войны не вернулись два деда. Но теперь их будут помнить потомки. На мемориале - родные фамилии. Идея памятника принадлежит Михаилу Назарову. Её поддержали все жители. Война заглянула в каждый дом.

Вячеслав Гусев, житель д.Андрейцево: «Даже никаких сомнений не было. Мы поняли - это обязательно надо делать. В других деревнях, во многих, есть эти памятники.. А у нас нет. Обидно».

Самым трудным было восстановить имена фронтовиков. По "Хозяйственной книге" 1943-1945 годов можно изучить историю, делится Наталья Львова, глава сельского поселения. Книга ценная - хранится в сейфе, и электронного дубликата у нее нет.

Наталья Львова, глава администрации МО Пенкинское: «Это вообще была, наверное, книга книг. Здесь содержатся сведения полностью о жителях деревни, об их семьях. Полностью о составе семьи. Расписаны по годам, кто где не только живет, но и учился, кто куда выехал.. Вот написано - выехал в Москву, вернулся из Москвы».

По словам Михаила Назарова, зимой в Андрейцеве живут человек десять, остальные дома пустуют. Но уже весной деревня снова расцветет. Живые букеты появятся у мемориала.

Михаил Назаров, житель д.Андрейцево: «Герои - те, кто не пришел. Но и герои - те, кто пришел, но потом от ран тоже умер и долго не прожили. И мы решили в этот памятник включить не только тех, кто не пришел. А тех, кто вернулся, но уже ушел от нас».

Своих героев жители деревни Андрейцево вспомнят в День юбилея Великой Победы. Всех назовут поимённо.

Анастасия Сахарова. Александр Голубев

«Вести-Владимир»