Злоумышленник, занимая должность управляющего и используя служебное положение, около двух месяцев в конце рабочей смены забирал из кассы часть выручки...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали 29-летнего мужчину по подозрению в присвоении денежных средств организации.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась представитель одной из столичных компаний. По словам заявительницы, в ходе ревизии в организации была выявлена недостача в размере 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний сотрудник компании. Как установили полицейские, гражданин, занимая должность управляющего и используя служебное положение, около двух месяцев в конце рабочей смены забирал из кассы часть выручки. Похищенными денежными средствами мужчина распоряжался по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79