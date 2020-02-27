Норвежский Институт здоровья населения страны сообщил о первом случае заражения коронавирусом в северной Норвегии.

Норвежский Институт здоровья населения страны сообщил о первом случае заражения коронавирусом в северной Норвегии.Анализы жителя города Тромсё оказались положительными​​​. При этом заболевший чувствует себя хорошо, никаких жалоб на состояние здоровья нет, передает РИА Новости.Сообщается, что анализы были взяты сразу, как гражданин Норвегии вернулся из Китая.В настоящее время этот человек находится на домашнем карантине под наблюдением медиков. Есть предположение, что он не мог быть источником заражения для кого-то еще. Тем не менее, специалисты не исключают выявление новых случаев инфицирования из-за стремительного распространения заболевания по миру.