27.02.2020

2020-02-27 14:35:03

Погорельцам из Гусь-Хрустального требуется помощь в восстановлении жилья

В поселке Красное Эхо 9 человек за несколько минут остались без крыши над головой. Сгорел одноэтажный жилой дом. Пожарные приехали, когда тушить уже было нечего. Огонь вспыхнул ночью 18 февраля. Пожар жильцы по улице Зелёная, 4 заметили только после того, как их разбудили соседи. За несколько минут пламя охватило все здание. Пожарные приехали спустя 30 минут, когда здание уже полыхало. На тот момент в доме находилось 9 человек, в том числе две семьи с детьми.

Жильцовы взяли эту квартиру в ипотеку. До сих пор не могут поверить, что им удалось спастись. Но вопрос о том, как восстановить свое жилье и создать нормальные условия для жизни детей, остаётся открытым. Сумма материальной помощи вряд ли превысит 10 000 рублей.

Подробности в ближайшем выпуске «Вестей» и на нашем сайте.