Есть такие витаминки - Дуал-Вит. Комплекс разных витаминов и минералов. Для удобства приема там одно драже синего цвета - минералы, другое - красное - витамины. Принимать надо по две таблеточки сразу. Ребенок 6 лет приболел, выписал доктор Дуал-Вит. Дедуля строго следит за лечением внука - всякие микстуры и антибиотики. Пришла пора витаминок. Купили в аптеке, прямо там же в аптеке деда их распечатал, дабы продемонстрировать внучку, какую красоту ему сейчас предстоит принять - и протягивает деда на ладони два драже внучку. Посмотрел внучок на витаминки, потом на деду, опять на витаминки и выдал:
- Ну ты, деда, блин даешь, Морфеус, тоже мне - матрицу тут устроил...
Аптека больше не работала, посетители и фармацевты ползали.
еще анекдот!