Приветствуя участников делегации, Олег Баранов отметил, что союзнические отношения между Москвой и Баварией с каждым годом укрепляются...

В Москве состоялась встреча начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова с делегацией баварских полицейских, во главе которой был Министр внутренних дел, спорта и интеграции федеральной земли Вольное государство Бавария Йоахим Херрманн.Приветствуя участников делегации, Олег Баранов отметил, что союзнические отношения между Москвой и Баварией с каждым годом укрепляются, а между ведомствами установился конструктивный диалог двустороннего взаимодействия.В рамках официальной встречи начальник московского Главка отметил, что сохраняется эффективность взаимного обмена опытом не только по противодействию преступности, но и в других формах полицейской деятельности: «Для нас особенно важно поддерживать дальнейшие отношения в рамках реализации совместного заявления о полицейском сотрудничестве между ГУ МВД России по городу Москве и Министерством внутренних дел федеральной земли Вольное государство Бавария, обсудить проблемные вопросы и дальнейшие перспективы».Министр внутренних дел, спорта и интеграции федеральной земли Вольное государство Бавария Йоахим Херрманн в свою очередь поблагодарил за возможность встретиться, посетить столичную полицию и обсудить ряд вопросов. Он отметил, что отношения между ведомствами развиваются быстро и динамично.Участники обсудили сотрудничество в рамках обеспечения безопасности при проведении массовых, спортивных мероприятий, а также в сфере борьбы с организованной преступностью, киберпреступностью. Стороны договорились обменяться опытом по данным направлениям деятельности.«Часто преступники не придерживаются государственных границ, их ареал деятельности носит международный характер и охватывает весь спектр преступлений. Поэтому для нас важно, чтобы правоохранительные органы наших стран работали более тесно для повышения уровня безопасности и благополучия наших граждан», – отметил Йоахим Херрманн.Помимо официальной встречи, для гостей столичной полиции провели ознакомительную экскурсию по подразделениям московского Главка. Сотрудники продемонстрировали техническое оснащение московской полиции, а также показали, как работает система видеонаблюдения в столице.Также в рамках встречи оркестром ГУ МВД России по г. Москве подготовлено исполнение баварского гимна, за что правоохранители федеральной земли Вольное государство Бавария отдельно поблагодарили руководство столичной полиции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве