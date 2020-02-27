Дипломаты посольства РФ в США просят оказать срочную медицинскую помощь российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему заключение в тюрьме города Данбери в штате Коннектикут.

Дипломаты посольства РФ в США просят оказать срочную медицинскую помощь российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему заключение в тюрьме города Данбери в штате Коннектикут.Сообщается, что состояние Ярошенко резко ухудшилось, передает ТАСС. В ближайшее время российские дипломаты посетят осужденного в тюрьме.Ярошенко был приговорен американским судом в 2011 году к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело — сфабрикованным.В США летчик был доставлен из Либерии, где его якобы уличили в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.