Российская теннисистка Анастасия Потапова завоевала путевку в четвертьфинал турнира в мексиканском Акапулько. В матче второго круга она одержала победу над немкой Татьяной Марией.

Российская теннисистка Анастасия Потапова завоевала путевку в четвертьфинал турнира в мексиканском Акапулько. В матче второго круга она одержала победу над немкой Татьяной Марией.18-летняя россиянка, имеющая 97 номер в рейтинге WTA, взяла верх над своей соперницей по итогам двух сетов, выиграв каждый из них с одинаковым счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.Теперь Анастасия вышла в 1/4 финала, где ее соперницей стала канадская теннисистка Лейла Фернандес, обыгравшая в своем матче японку Нао Хибино (6:3, 6:0). Матч Потапова – Фернандес состоится 28 февраля.