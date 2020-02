Как известно, корабли в английском языке называются в женском роде, например "Steady as she goes" или "She"s listing to starboard, Captain!". Недавно группой специалистов (мужского пола) в области информатики было объявлено, что компьютеры тоже следует считать женского рода. Это заключение следует из нижеперечисленных причин. Пять причин считать компьютеры женского рода: - Только Создателю понятна их внутренняя логика. - Родной язык, которым они общаются между собой, больше никому совершенно непонятен. - Сообщение "Bad command or file name" столь же содержательно, сколь "Ах, ты не понимаешь, за что я на тебя обиделась? Ну, тогда я вообще тебе не скажу!" - Даже малейшие ваши ошибки надолго запоминаются для последующего напоминания. - Стоит т еще анекдот!