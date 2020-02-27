Российские железнодорожники рассказали о необычных вещах, оставленных пассажирами в вагонах за прошедший год. В общей сложности, в поездах нашли более тысячи забытых предметов, сообщает ..

Российские железнодорожники рассказали о необычных вещах, оставленных пассажирами в вагонах за прошедший год. В общей сложности, в поездах нашли более тысячи забытых предметов, сообщает "".Чаще всего сотрудники транспортных служб находили рюкзаки, сумки, одежду и документы. Однако встречались и уникальные находки: среди них оказалась сумка с 250 тысячами рублей внутри, кандидатская диссертация, скрипка, пылесос и рассада.