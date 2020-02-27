Адвокат Вадим Прохоров сообщил, что расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова продлено до мая.

Адвокат Вадим Прохоров​​​ сообщил, что расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова продлено до мая, передает РИА Новости.Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Пятерых участников убийства суд приговорил к заключению на сроки от 11 до 20 лет.В розыске находится предполагаемый организатор убийства Руслан Мухудинов. Расследование в отношении других соучастников и заказчиков продолжается.По мнению адвоката, следователи изучают биллинги, проводят следственные действия, но не продвигаются дальше.Прохоров рассказал, что следствие так и не предъявило заочное обвинение Руслану Геремееву, у которого работал водителем находящийся в розыске Руслан Мухудинов.Местоположение Геремеева не установлено, при том, что "доказательной базы на него больше, чем на некоторых из осужденных".Прохоров рассказал, что к делу были приобщены адвокатские опросы российского оппозиционера Андрея Пионтковского, проживающего в США, и Ахмата Закаева, по данным которого подготовка к убийству началась еще в конце 2011 года, потом была приостановлена, но в итоге ее возобновили.