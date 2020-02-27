Ученик девятого класса столичной школы №1557 Максим Громаков создал уникальную антенну, которая поможет волонтерам в поиске пропавших людей. Устройство усиливает радиосигналы, с помощью ..

Ученик девятого класса столичной школы №1557 Максим Громаков создал уникальную антенну, которая поможет волонтерам в поиске пропавших людей. Устройство усиливает радиосигналы, с помощью которых управляют поисковыми дронами, сообщает "".Школьник рассказал, что разработал аппарат по заказу представителей поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Благодаря изобретению улучшится качество связи с беспилотниками и увеличится радиус их действия. Устройство готовят к испытаниям.