Представители Ростуризма призвали российских туроператоров прекратить продажи путевок в Южную Корею, Италию и Иран. В этих странах были зафиксированы вспышки нового коронавируса COVID-2019, ..

Представители Ростуризма призвали российских туроператоров прекратить продажи путевок в Южную Корею, Италию и Иран. В этих странах были зафиксированы вспышки нового коронавируса COVID-2019, сообщает .В ведомстве также обязали поставщиков туристических услуг информировать граждан об эпидемии. Специалисты напомнили, что россияне имеют право отказаться от поездки в неблагоприятные страны и потребовать возмещения ее стоимости в полном размере.