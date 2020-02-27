Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что одной из причин завершения спортивной карьеры стала для нее гибель баскетболиста Кобе Брайанта. Свое решение о завершении карьеры она озвучила спустя месяц после трагедии.

Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что одной из причин завершения спортивной карьеры стала для нее гибель легендарного американского баскетболиста Кобе Брайанта. Свое решение о завершении карьеры она озвучила спустя месяц после крушения вертолета с Брайантом на борту."Я летела в Лос-Анджелес из Австралии, и мы договорились о встрече. Крушение вертолета случилось за три дня до назначенного нами дня, — приводит слова Шараповой Евроспорт.Ru. – Кобе был хорошим советчиком на протяжении всей моей карьеры"."Думаю, что на нашем пути мы кажемся себе более важными, чем сама жизнь, — просто из-за того, что делаем. Но каждый из нас крайне хрупок. И иногда случается что-то открывающее нам глаза на то, что по-настоящему ценно. Это был тот момент, после которого я крепко задумалась о будущем".26 февраля Мария объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. С Брайантом она была в товарищеских отношениях. Он погиб 26 января вместе с восемью пассажирами в результате падения вертолета.