Внимание сотрудника полиции привлек гражданин, пересекающий дорогу, и бегущая за ним пожилая женщина...

«Сотрудник ОГИБДД УВД по СЗАО в свой выходной день задержал подозреваемого в попытке ограбления пожилой женщины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В этот день командир 1 взвода 1 роты ДПС ОГИБДД УВД по СЗАО капитан полиции Денис Долгошея вместе с сыном покупал подарок супруге в честь дня ее рождения. На обратном пути они заехали в ресторан быстрого питания, сделали заказ и припарковались. Тут внимание сотрудника полиции привлек гражданин, пересекающий дорогу, и бегущая за ним пожилая женщина.Оценив ситуацию, Денис Долгошея незамедлительно бросился за мужчиной и вместе с неравнодушным прохожим задержал его. После чего он сообщил о произошедшем в дежурную часть ОГИБДД УВД по СЗАО, а прибывшие сотрудники полиции доставили задержанного и потерпевшую в ближайшее территориальное подразделение полиции.В отделе полиции 73-летняя жительница района Строгино написала заявление, в котором сообщила, что на остановке общественного транспорта на улице Маршала Катукова злоумышленник похитил у нее пакет с продуктами питания и попытался скрыться.Дознанием Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пожилая женщина выразила слова признательности и благодарности сотруднику полиции. Она отметила его внимание, отзывчивость и профессионализм.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56