Злоумышленники взломали дверь автомобиля, после чего с помощью специальных технических средств завели систему зажигания и перевезли автомобиль в арендованный гаражный бокс...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ТиНАО совместно с коллегами из 2 ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых в краже автомобиля», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился 29-летний мужчина. Заявитель рассказал, что в ночное время суток неизвестные похитили принадлежащий ему автомобиль марки «Киа Рио», припаркованный в одном из дворов на Радужной улице города Московский. Сумма ущерба составила 960 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий столичные правоохранители в гаражном кооперативе на территории Подмосковья задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте 36 и 33 лет. Полицейские установили, что злоумышленники взломали дверь автомобиля, после чего с помощью специально подготовленных технических средств завели систему зажигания и перевезли автомобиль в арендованный гаражный бокс.Похищенный автомобиль изъят и в скором времени будет возвращен законному владельцу.По данному факту следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанных к дополнительным эпизодам противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79