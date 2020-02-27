Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших на предприятии Molson Coors. Он назвал ужасной стрельбу в Милуоки. В настоящее время уже установлено, что стрельбу открыл один из ее бывших сотрудников.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших на предприятии Molson Coors. Он назвал "ужасной" стрельбу в Милуоки.В настоящее время уже установлено, что стрельбу в административном здании пивоваренной компании открыл один из ее бывших сотрудников. Мужчина был уволен ранее в этот же день. Узнав решение руководства, он вышел из здания, а потом вернулся с оружием, передает РИА Новости.Мэр Милуоки Том Бэррет, выступая в эфире ABC, не назвал точную цифру погибших. Он только выразил мнение, что среди них может быть и сам стрелявший.