Регулярное употребление молока может привести к развитию рака молочной железы у женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из США, сообщает В ..

Регулярное употребление молока может привести к развитию рака молочной железы у женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из США, сообщаетВ эксперименте приняли участие 53 тысячи женщин. Специалисты наблюдали за показателями их здоровья на протяжении восьми лет. Выяснилось, что у тех, кто каждый день пил четверть или треть стакана молока, риск возникновения онкологии повышался на 30%. А у тех, кто выпивал более чашки в день, он достигал более 50%. Ученые предполагают, что всему виной содержащиеся в напитке гормоны.